Emergenza in mediana per il Cagliari in vista del Napoli? I sardi, che non potranno contare su Nainggolan, causa squalifica, rischiano di perdere per l’importante appuntamento di domenica anche l’ex azzurro Marko Rog.

Il report pubblicato dalla società rossoblù ha evidenziato: lavoro parzialmente in gruppo per il centrocampista croato, unicamente terapie per Cacciatore e Faragò.