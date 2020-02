A Sky Calcio club piovono critiche per Commisso: le dichiarazioni

Nell’edizione di Sky Calcio Club, arrivano alcune critiche al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo le dure dichiarazioni, nel post partita, contro la Juventus.

Alessandro Costacurta: “Da uno che viene dall’America, dove c’è una sportività maggiore, non mi aspetto questo tipo di dichiarazioni, su un episodio come quello che abbiamo visto oggi”.

Fabio Caressa: “Non voglio fare quello che viene definito “avvocato del diavolo”, ma il suo è stato un atteggiamento da tifoso. Si è lasciato un pò troppo andare, con una polemica molto forte”.

Chiude, infine, Luca Marchegiani: “Il nostro calcio non può perdere di credibilità. Ogni settimana si discute di una situazione arbitrale diversa. Per questo non deve succedere che i dirigenti, o perlopiù un uomo che ha una posizione di presidente, si lasci andare a queste dichiarazioni”.