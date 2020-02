Mazzarri sempre più a rischio esonero: le ultime da Sky

Mazzarri è sempre più in bilico. Ormai sembra quasi certo il suo esonero, frutto di due pesanti sconfitte, contro Atalanta e Lecce, ma non solo. La dirigenza granata non è soddisfatta nemmeno dell’atteggiamento che la squadra assume in campo: rassegnata e senza anima.

Dopo il ko di Lecce, la squadra, insieme al presidente è tornata a Torino, mentre, come rivela Gianluca Di Marzio, Mazzarri ha preferito non partire con loro, restando così nella città pugliese.

Per Cairo sono ore di riflessione e sta valutando il nome del sostituto; una volta scelto il nuovo allenatore, sarà divorzio tra i granata e l’ex allenatore del Napoli.