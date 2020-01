Corriere dello Sport – Napoli-Juve, attesi circa 40mila tifosi: continua l’iniziativa per le scuole calcio

Per Napoli-Juventus di domani sera, sono attesi circa 35mila spettatori. La possibilità di arrivare al tetto dei 40mila è concreta, e così si batterebbero i numeri del match contro il Liverpool. Il record stagionale, però, resterà quello contro il Brescia: 45.770 tifosi azzurri al San Paolo. Il basso costo dei biglietti aiutò in quel caso. Inoltre è attesa la presenza di 4500 bambini nel settore inferiore dei Distinti: giovani delle scuole e delle scuole calcio campane saranno presenti allo stadio per l’iniziativa del Calcio Napoli (clicca qui per maggiori info). Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.