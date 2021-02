E’ appena iniziatala sfida allo stadio Maradona tra il Napoli e la Juventus di Andrea Pirlo. Gli azzurri sono a -3 dalla zona Champions, i bianconeri a sette lunghezze dal primo posto, occupato dal Milan. Una sconfitta metterebbe sempre di più a rischio il futuro di Gennaro Gattuso, partita dunque importante, ma non per forza decisiva, per le sorti della panchina partenopea.