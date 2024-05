VIDEO – Como, il simpatico discorso di Fabregas: “Tutti a IbizA!”

Con il pareggio casalingo in casa contro il Cosenza, il Como è la seconda squadra a conquistare la promozione in Serie A. Dopo 21 anni, la squadra lombarda ritornerà a disputare il massimo campionato. Una serata bellissima allo stadio Sinigaglia, dove al triplice fischio è esplosa la festa.

Delirio anche negli spogliatoi dove, tra il serio e il faceto, mister Cesc Fabregas ha fatto il suo discorso alla squadra: “Prima di tutto complimenti perché abbiamo fatto una stagione veramente da campioni” – ha detto l’ex campione – Lo so che non abbiamo finito nella maniera che avremmo voluto, vincendo anche l’ultima partita. Domani allenamento alle 10. Però, una cosa che volevo dire prima di andare ad abbracciare i tifosi: grazie. Però prendete forza, perché questo anno non è niente. È solo riscaldamento: l’anno prossimo, più efficienza, più lavoro. E poi come ho promesso che vi pagavo il viaggio: tutti a Ibiza”.

Di seguito il video dalla pagina Instagram del Como: