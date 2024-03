Ottavo tapiro d’oro per Ibra: “Milan indagato? Vi spiego”

Questa sera su Canale 5 alle 20:35 va in onda, come sempre, Striscia la Notizia. Valerio Staffelli, storico inviato del tg satirico, consegnerà il tapiro a Zlatan Ibrahimovic. Per lo svedese è l’ottavo. Intanto, sono trapelate diverse dichiarazioni che il neo-dirigente del Milan ha rilasciato a Staffelli, soprattutto per quanto riguarda la vicenda che ha coinvolto il club rossonero per presunte irregolarità nel passaggio di proprietà tra i fondi Elliott e RedBird. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto. C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird. Momento negativo della squadra? I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. ‘Devono’ farlo, altrimenti…“