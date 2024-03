Salernitana, Dia si rifiuta di entrare in campo. Cosa rischia?

La Salernitana ha deciso, dopo il recente fatto, di mettere fuori rosa Dia. Il calciatore senegalese si è reso protagonista in negativo nella gara contro l’Udinese. Alla chiamata di Liverani per riscaldarsi, ha declinato il suo volere, di fatto non entrando in campo per gli ultimi 8 minuti. La Salernitana vorrebbe includere anche per Dia una multa esemplare, pari a metà del suo stipendio sino a fine stagione. Inoltre il presidente Iervolino valuta un azione di risarcimento verso il club campano per qualche milione di euro.