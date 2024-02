Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: Out Scamacca, la scelta su Castellanos

L’Atalanta affronterà la Lazio oggi alle 18.00 al Gewiss Stadium. L’obiettivo di Gasperini è quello di classificarsi per un posto in Champions League. Sarri vuole tornare a lottare per un posto in Europa e continuare le ottime prestazioni.

L’Atalanta viene da una striscia di 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime 5 partite. Nelle ultime 5 la Lazio ha totalizzato 4 vittorie e un pareggio. Gli ultimi 5 scontri tra le due compagini hanno visto la Lazio trionfante con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

Formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Keteleare, Mirancuk. All: Gasperini

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Mario Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, L.Alberto; Isaksen, Castellanos, F.Anderson. All: Sarri