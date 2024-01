Cagliari-Torino nel ricordo di Riva: formazioni ufficiali

Il Cagliari affronterà il Torino oggi alle 20.45 all’Unipol Domus. L’obiettivo di Ranieri è quello di riprendersi dopo la sconfitta contro il Frosinone in trasferta e rimanere lontani dalla zona retrocessione. Ivan Juric è quello di rimanere nella zona medio-alta della classifica e lottare per un posto in Europa.

Il Cagliari viene da una striscia di 2 pareggi, 2 sconfitte e una sola vittoria nelle ultime 5 partite. Il Torino nelle ultime 5 partite ha conquistato 2 pareggi, 2 vittorie e una sola sconfitta. Gli ultimi 5 match tra le due compagini hanno visto il Cagliari leggermente avanti rispetto al Torino con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

Formazioni ufficiali:

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Nandez, Jankto; Petagna. All: Ranieri

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All: Juric