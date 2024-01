Balotelli e Manolas – Salernitana, il club conferma: “Stiamo valutando”

La Salernitana per allontanarsi dalla zona retrocessione punta alla rivoluzione in questa estate. La Salernitana conferma le voci su Balotelli.

“Vero, ma è presto per parlare di trattativa”. E su Manolas: “Ci stiamo provando”.

La finestra invernale accende suggestioni e fantasie del popolo granata, che ha già salutato gli arrivi di Basic, Pierozzi e Zanoli: l’ultima in ordine cronologico, corrisponde al nome di Mario Balotelli.

“È vero, c’è questa possibilità ma è presto per parlare di trattativa. Vediamo”.

Il portale web riporta il pensiero espresso da fonti interne alla società granata su Balotelli, che si sarebbe proposto ufficialmente tramite il proprio entourage per firmare fino a giugno con un ingaggio contenuto.

Se l’ipotesi Balotelli-Salernitana fa rumore, lo stesso vale anche per le voci che in queste ore accostano con insistenza Kostas Manolas (appena svincolatosi dallo Sharjah) ai campani. Anche in questo caso, da parte del club giungono ammissioni.

“Ci stiamo provando, ci vorrà tempo.”