Il Milan è chiamato all’impresa per qualificarsi agli ottavi di Champions League.

I rossoneri hanno l’obbligo di vincere in trasferta questa sera contro il Newcastle in terra inglese, ma l’eventuale vittoria non basta per garantire ai rossoneri l’avanzamento alla fase successiva. Difatti, per i ragazzi di Stefano Pioli sarà fondamentale il trionfo del Borussia Dortmund, già primo, contro il PSG: in caso di pareggio tra tedeschi e francesi, al Milan non basterebbero i tre punti di stasera.