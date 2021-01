Hellas Verona, il report dell’allenamento in vista del Napoli: i dettagli

L’Hellas Verona, è sceso in campo questa mattina per preparare la sfida di campionato che vedrà i ragazzi di Ivan Juric scontrarsi contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Sarà l’ultima giornata del girone di andata di Serie A e si prospetta una partita tutta da vivere. Di seguito il report dell’allenamento completo degli scaligeri pubblicato sul proprio sito ufficiale: “È proseguita oggi, giovedì 21 gennaio, la preparazione dei gialloblù al match di domenica pomeriggio, allo stadio ‘Bentegodi’ (ore 15), contro il Napoli, match valido per la 19esima giornata della Serie A TIM 2020/21, ultimo turno del girone d’andata. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ si è svolta, in tarda mattinata, una seduta con le seguenti attività: riscaldamento incentrato sull’attivazione, esercitazioni sul possesso-palla, esercitazione tattica e partita a campo intero, a minutaggio ridotto“.