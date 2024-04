Frey: “Italiano-Napoli? Non è pronto per una piazza così”

Sebastian Frey ex portiere della Fiorentina, ha parlato a TVPlay del futuro dell’allenatore viola Vincenzo Italiano e dell’ipotesi Napoli. Ecco le sue parole: “Italiano non è uno scarso, ha fatto delle cose importanti con la Fiorentina, ha giocato due finali lo scorso anno. Se dobbiamo parlare di un passaggio al Napoli che ormai è un top club, non credo sia pronto per una piazza così. Gli manca ancora un po’ di esperienza, ma con il lavoro riuscirà ad acquistarla. Io ho dei dubbi, Napoli è una piazza difficile che pretende tanto e non vorrei venisse messo in discussione fin da subito. Non ha ancora del tutto le spalle larghe per andare in una piazza del genere“.