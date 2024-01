Osimhen: “Napoli? Ho fatto la storia ma non vedo l’ora di vincere con la Nigeria. ADL? Ecco il mio rapporto con lui”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana, ha rilasciato un’intervista ai canali di AFP parlando della sua nazionale, con cui sta disputando la Coppa d’Africa e del suo club, il Napoli.

Rispondendo ad alcune domande sui propri obiettivi personali, Osimhen ha risposto così: “Con il Napoli ho fatto la storia ma non importa quello che faccio, non importa quanti gol ho segnato. Se riuscirò a vincere la Coppa d’Africa, potrò dire di aver fatto tutto quello che dovevo fare. Non vedo l’ora di vincere qualcosa con la Nigeria”.

“So di dover dare il massimo e, finora, penso di aver fatto bene per il mio club e per il mio Paese, che ritengo essere la cosa più importante” conclude l’attaccante del Napoli.

Rispondendo ad alcune domande sul suo rapporto con il presidente della società azzurra, Victor ha risposto: “Con Aurelio De Laurentiis ho un ottimo rapporto“.

Infine, ritornando sul tema nazionale, il bomber nigeriano ha aggiunto: “Essere qui è un sogno che diventa realtà. Possiamo disputare un’ottima Coppa d’Africa, nonostante il primo match che è stato deludente. Abbiamo la consapevolezza di poter fare le cose per bene e sono convinto che d’ora in poi possiamo farle“.