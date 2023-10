Behrami: “De Laurentiis, prendi Tudor! È un duro e bravo a mettere ordine”

Valon Behrami ha parlaro del Napoli e della situazione Garcia ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il centrocampista ex Genoa, Lazio e Napoli tra le altre, ha consigliato agli azzurri di ingaggiare Tudor al posti di Garcia. Ecco le sue parole:

Che ricordo ha del Tudor allenatore?

“Un duro, a Udine la prima volta arrivò in corsa e in una situazione complicata: ci diede la scossa anche grazie al suo carisma e al suo entusiasmo. Tudor, oltre a non guardare in faccia a nessuno, è uno che a livello fisico pretende tantissimo, un po’ come Gasperini e Juric. Allenamenti sempre ad alta intensità e ai duemila all’ora, anche con la palla”.

Lei a Napoli ha anche giocato in passato, tra il 2012 e il 2014: come vedrebbe Tudor per il post Garcia?

“Bene. Igor è uno adatto e molto bravo a rimettere ordine all’interno di uno spogliatoio. Una cosa è certa: con Tudor penso che nessun giocatore si permetterebbe più di protestare dopo i cambi, anche perché lui è bello grosso… Ricordo un diverbio con Okaka ai tempi di Udine, un petto a petto. Tudor era uno che fermava l’allenamento e affrontava chi secondo lui non sta lavorando bene…”