Veiga al Napoli? Alvino: “Sarò pessimista, ma dico più no che si. Ecco perché”

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal del possibile trasferimento di Gabri Veiga al Napoli, mostrandosi pessimista riguardo la chiusura dell’operazione.

Ecco le sue parole: “Gabri Veiga al Napoli? In questo momento dico più no che sì. Questo è quello che percepisco e che mi arriva. Io sono dell’opinione, sulla scorta di quanto visto nella storia del Napoli con l’eccezione Raspadori, che un giocatore esce e uno entra. Il giocatore che già aveva le valigie pronte era Zielinski, l’operazione non si è concretizzata e evidentemente questa sua permanenza ha rallentato l’operazione Gabri Veiga. Il Napoli tiene in piedi l’affare, il ragazzo è un talento straordinario, è giovane, il cartellino è alla portata così come l’ingaggio, però la filosofia del Napoli la conosco e non cambia: uno esce e uno entra. Se esce Demme sarei molto più possibilista sull’acquisto di Gabri Veiga”.