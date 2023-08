Anguissa: “Il gol è una conquista di squadra, esulto con i miei compagni. Napoli? Amo Posillipo”

Frank Zambo Anguissa ha rilasciato un’intervista ai microfoni di GQ Italia parlando della sua vita privata, del Napoli e di Napoli. Il centrocampista ha raccontato dei suoi luoghi preferiti in città e della sua esultanza.

Ecco le sue parole su Posillipo: “Il mio posto preferito di Napoli? Direi Posillipo, è il mio quartiere. Da lì si vede quasi tutta Napoli, hai la vista sul Vesuvio, sul mare, è bellissimo. Ho visto un po’ le zone intorno, Capri, Sorrento e altri posti, ma mi sento bene a casa, non esco molto, non ho avuto l’occasione di visitare tanto. Per me è il posto più bello di Napoli”.

E poi sull’esultanza: “Quando segno preferisco esultare con i compagni di squadra, perché è come una conquista, un lavoro che facciamo insieme. Se segni, segni per la squadra. Non segno per qualcuno o qualcuno per me, è lo stesso quando segno io, sanno che segno per loro, quindi devo esultare con loro. Preferisco esultare con i miei compagni”.