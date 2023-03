Claudio Palomba, il prefetto di Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per introdurre la sfida della Nazionale con l’Inghilterra che ci sarà tra due giorni: il prefetto ha fatto il punto sull’ordine pubblico, spiegando come saranno gestiti i tifosi inglesi, che saranno direzionati alla Stazione Marittima, dove ci saranno dei pullman per portare i supporter inglesi al “Maradona”.

Poi il prefetto ha parlato anche della festa Scudetto, svelando che c’è anche una prima bozza d’idea:

“Ho già parlato e incontrato sia il presidente De Laurentiis che il sindaco Manfredi. La mia idea è creare delle piazze del tifo, portare delle attrazioni in tutte le piazze e chissà, magari far andare i giocatori in queste piazze, coordinandoli con il maxi schermo che ci sarà a Piazza del Plebiscito. Ci stiamo già lavorando e per far in modo che sia una festa comune, in tutta Napoli, il Comune darà dei soldi alle municipalità per permettere di organizzarsi per tempo”.