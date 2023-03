Savoldi: “Osimhen e Haaland? Vi dico la mia su di loro”

Beppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Osimhen e del Napoli. Ecco cosa ne pensa dell’attaccante nigeriano:

“Osimhen è diverso da me nello stacco di testa. Dovevo sfruttare il terzo tempo anche per la mia altezza. Sono alto 1 metro e 75 , Osimhen è molto più alto e ha doti diverse. Lui è cresciuto molto dal punto di vista tecnico ed è stato fondamentale pure il lavoro di Spalletti. Il paragone con Haaland non mi piace in assoluto. Ogni attaccante è diverso. Il norvegese segna a raffica, forse Osimhen è diventato più bello da vedere, ma sono due grandissimi centravanti, tra i migliori attualmente”.