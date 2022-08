Sabatini: “Navas al Napoli? Meret non ha nulla da invidiare a nessuno, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Sandro Sabatini, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per dire la sua sulla possibilità di vedere Navas con la maglia del Napoli. Queste le sue parole: “Meret non ha mai sentito la piena fiducia degli allenatori che ha avuto! Solo con Ancelotti fece una stagione di assoluto livello. E’ molto giovane e potrebbe sicuramente migliorare con i piedi. Mi dispiace che sia messo da parte definitivamente dal Napoli, dal mio punto di vista non ha davvero nulla da invidiare a Keylor Navas“.