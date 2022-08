Dopo due anni dall’ultima volta, il Napoli fa finalmente il suo ritorno in Champions League! L’ultima edizione disputata dagli azzurri risale alla stagione 2019-2020 quando, i partenopei, dopo aver passato la fase a gironi furono eliminati agli ottavi dal Barcellona di Messi! La scorsa stagione condotta da Luciano Spalletti, ha assicurato di nuovo la qualificazione al Napoli che si appresta a vivere il sorteggio della fase a gironi. I campani risiedono in terza fascia in compagnia dell’Inter! Dalle ore 18, qui su MondoNapoli, potrete seguire la diretta testuale dei sorteggi che si terranno ad Istanbul.

19:00: Termina il sorteggio dei gironi della Champions League 2022-2023! I gruppi estratti dall’urna di Istanbul si presentano così come segue:

GRUPPO A: Ajax, Liverpool, NAPOLI, Rangers.

GRUPPO B: Porto, Atletico Madrid, Leverkusen, Club Brugge.

GRUPPO C: Bayern Monaco, Barcelona, INTER, Viktoria Plzen.

GRUPPO D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona, Marsiglia.

GRUPPO E: MILAN, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria.

GRUPPO F: Real Madrid, Lipsia, Shaktar, Celtic.

GRUPPO G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenaghen.

GRUPPO F: Paris Saint Germain, JUVENTUS, Benfica, Maccabi Haifa.

18:57: Finisce il girone del NAPOLI che completa con i Rangers insieme a Liverpool ed Ajax!

18:55: Il Club Bruges finisce nel gruppo B con Porto, Atletico e Leverkusen.

18:54: Tocca al Copenaghen che finisce nel gruppo G con Manchester City, Siviglia e Dortmund!

18:52: Si prosegue con il Marsiglia che finisce e completa il girone con Francoforte, Tottenham e Sporting Lisbona.

18:51: Inizia l’ultima fase del sorteggio, apre il Celtic Glasgow che finisce nel gruppo F del Real Madrid!

18:48: Continua il sorteggio con l’INTER che ha pescato Bayern Monaco e Barcellona nell’infernale gruppo C, più fortunate le altre italiane con la JUVENTUS che ha pescato il Benfica e il MILAN che finisce con il Salisburgo.

18:43: Tocca al NAPOLI aprire la danze, gli azzurri pescano il gruppo A con Ajax e Liverpool!

18:40: Chiude la seconda parte di sorteggio l’Atletico Madrid che finisce nel gruppo B insieme al Porto. Per motivi di diritti TV, il Napoli eviterà sicuramente i gironi con Real Madrid e Manchester City.

18:39: Si profila un grande girone il gruppo C composto da Bayern Monaco e Barcellona, il Chelsea, invece, finisce nel gruppo E insieme al MILAN!

18:38: Sfortunato il Siviglia che pesca il gruppo G dove incontrerà il Manchester City di Guardiola.

18:37: E’ il turno del Liverpool che finisce nel gruppo A insieme all’Ajax!

18:36: Si prosegue con il Tottenham di Antonio Conte che, invece, pesca il gruppo D con l’Eintracht Francoforte.

18:35: Tocca alla JUVENTUS che finisce nel girone H insieme al Paris Saint Germain!

18:34: Inizia il sorteggio delle squadre di seconda fascia, ad aprire le danze ci pensa il Lipsia che finisce nel girone F con il Real Madrid!

18:32: Real Madrid, Manchester City e PSG finiscono rispettivamente nei gironi F, G ed H

18:30: L’Eintracht Francoforte finisce nel gruppo D, mentre al MILAN viene assegnato il girone E.

18:27: Inizia il sorteggio con l’Ajax a cui è stato assegnato il girone A. Segue il Porto con il girone B ed il Bayern Monaco con il gruppo C.

18:05: Inizia la presentazione della Champions League 2022-2023, il sorteggio non inizierà prima delle 18:20!