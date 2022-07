Il Mattino svela: ecco perché Dybala ha preferito la Roma al Napoli!

Paulo Dybala ha finalmente trovato una nuova squadra. Dopo la scadenza del contratto con la Juventus e una lunga ricerca, l’argentino è stato ingaggiato dalla Roma. Il Napoli ha spinto forte per acquistare il 28enne, ma nonostante ciò, lui ha preferito accasarsi in giallorosso. In molti si sono chiesti il motivo di tale decisione: si è parlato molto dell’importanza di Mourinho e del fascino di essere allenato dallo Special One. Il Mattino ha però svelato un nuovo retroscena.

Il quotidiano campano scrive: “La scelta di Dybala è stata influenzata dal fattore ‘clausola rescissoria’. Infatti, il Napoli voleva fissarla a 40 milioni, cifra troppo alta per il giocatore originario della provincia di Cordoba. La Roma invece, ha accettato la richiesta di stabilirla a soli 20 milioni.”