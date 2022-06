Il giornalista Carmine Martino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione in casa azzurra alla luce delle recenti parole di Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni: “Le parole di Spalletti sono giuste, fa bene a non esporsi e a non dire che il Napoli lotterà per lo scudetto. Il fatto che abbia detto che non sarà facile ripetersi è utile per dare rilievo alla qualificazione in Champions“.