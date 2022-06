Bobo Vieri, ex attaccante e titolare della “Bobo Tv“, oggi ha parlato in conferenza stampa per la presentazione della “Bobo Summer Cup”, e ha detto la sua sul campionato di Serie A.

A Vieri hanno fatto una domanda anche sulla stagione del Napoli di Spalletti, tecnico che lui, nel corso della stagione, ha esaltato per il lavoro svolto a Napoli. Questo il suo pensiero:

“Il Napoli è un’incognita, come sempre. E’ una squadra fortissima, che fino in primavera ha lottato per lo Scudetto; capisco la delusione dei tifosi, ma la squadra ha sbagliato le partite contro Fiorentina e Roma in casa e nel momento decisivo non si può sbagliare“.