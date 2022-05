Vieri sicuro: “Osimhen sarebbe perfetto per il Liverpool, vi spiego perchè”

Il noto ex calciatore, Christian Vieri, durante le consuete puntate della Bobo TV ha detto la sua circa il possibile mercato del Liverpool dopo la sconfitta in finale di Champions League. Queste le sue parole: “Se Manè dovesse andare al Bayern Monaco per sostituire l’ormai partente Lewandoski, fossi in Jurgen Klop punterei tutto su Osimhen! Al Napoli il nigeriano si è contraddistinto per il suo grande atletismo. In una squadra come quella dei ‘reds’ sarebbe semplicemente perfetto dato che in Premier, ed in particolar modo al Liverpool, la forza fisica e la corsa sono da sempre il marchio di fabbrica“.