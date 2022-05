UFFICIALE – Fabio Pecchia lascia la Cremonese dopo la promozione: il comunicato

Fabio Pecchia lascia la Cremonese dopo averla condotta in Serie A. L’ex vice allenatore di Rafa Benitez al Napoli con ogni probabilità non continuerà ad allenare in Serie A dopo la risoluzione del contratto con il club lombardo. Di seguito il comunicato ufficiale:

“U.S. Cremonese comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Fabio Pecchia. Il cavalier Giovanni Arvedi e tutta la società grigiorossa desiderano ringraziare mister Pecchia e il suo staff per l’ottimo lavoro svolto, culminato con la storica promozione in Serie A”.

Fonte: sito ufficiale U.S. Cremonese.