Napoli-Milan, il peggiore in campo secondo Adani e Cassano: i dettagli

I due noti ex calciatori, Antonio Cassano e Daniele Adani, sono intervenuti entrambi alla Bobo TV per analizzare il peggiore in campo del match Napoli-Milan. Adani: “C’è stata una differenza enorme in campo tra Bennacer e Fabian Ruiz. Il primo ha stupito tutti con una prestazione che non sfoggiava da parecchio tempo. Il secondo invece ha completamente deluso, dal primo all’ultimo minuto“.

Cassano: “Sono d’accordo con te! Lo spagnolo è stato decisamente il peggiore in campo. Dopo la bruttissima prestazione contro la Lazio, risolta poi da una sua meravigliosa prodezza, tutti si aspettavano di più. Contro il Milan non ha azzeccato praticamente nulla. Il Napoli ha sofferto tantissima l’inferiorità a centrocampo, tutto per colpa dell’ex Betis. Inesistente“.