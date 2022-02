Altobelli: “Osimhen non è decisivo come dicono, vi spiego perchè”

Il noto ex calciatore dell’Inter, Spillo Altobelli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua su Victor Osimhen. Queste le sue parole: “Già l’anno scorso non mi piacque affatto il suo comportamento in occasione del suo compleanno. Fu colpa solo ed esclusivamente di Osimhen se tornò a Napoli contagiato. Bisogna innanzitutto dire che è stato anche parecchio sfortunato rispetto ad altri, ma non è affatto decisivo come dicono!

In Serie A moltissimi attaccanti hanno già raggiunto la doppia cifra o sono ad un passo da quel traguardo. Dzeko, Vlahovic ed anche Joao Pedro sono stati nettamente più incisivi dell’ex Lille. Già dalla prossima settimana può cambiare qualcosa, al momento non mi sembra nulla di che“.