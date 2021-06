Rai, Venerato: “Contatti con Kaio Jorge avviati da tempo ma non è una priorità, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul mercato in entrata del club di De Laurentiis. Queste le sue parole: “Il Napoli ha due priorità ben precise: il terzino sinistro e il centrocampista. Gli azzurri si spingeranno con offerte importanti solo per questi ruoli, per il resto si attenderà un buon affare o qualche cessione.

Kaio Jorge? Il Napoli ha contattato l’entourage già diversi mesi fa. Gli agenti del calciatore hanno informato il Santos che è ben disposto a farlo partire. Come dicevo però i partenopei hanno già un parco attaccanti ben fornito ed il brasiliano arriverà, eventualmente, solo in un secondo momento“.