Amin Younes, ex Napoli è stato l’argomento di discussione di Mario De Rossi avvocato ed ex membro dell’entourage del calciatore. L’Avv. De Rossi è stato ospite a Radio Marte, queste le sue parole:

“So che a Francoforte ha giocato bene. E’ uscito da un periodo difficile. Aveva perso la concentrazione. Non aveva più fiducia in se stesso. Per questa sua crisi ha perso l’occasione anche dei Mondiali in Russia. Sono felice che sia ritornato a fare bene“.