Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese ed ex Napoli, ha parlato di Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“È una questione spinosa il suo rinnovo, oggi per le società non è mai facile trattenere i calciatori. Spero per il Napoli che non si ripeta la stessa situazione di Donnarumma e che possa restare in maglia azzurra per tanto tempo”.