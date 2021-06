Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio, sulle convocazioni di Mancini:

“Bernardeschi, a detta del ct, ha giocato bene nel suo ruolo ma pure come finto nove. La mossa tattica fu a Genova contro l’Ucraina con Chiesa-Berna-Insigne: quel giorno iniziò il percorso tattico di questa nazionale, col doppio play e il recupero palla immediato. Certo, se si va a vedere l’annata di Politano col Napoli è andata alla grande, ma a destra ci sono numerose opzioni. L’intelaiatura era quella. Dietro Toloi ti garantisce il doppio ruolo centrale/terzino meglio di Mancini, e poi c’è Sensi: per lui come Verratti, anche se infortunati, giusto aspettare. Mi auguravo poi la sorpresa Raspadori, oltre all’incoscienza gioca diversamente nel ruolo rispetto a Immobile e Belotti: dialoga coi centrocampisti e lega il gioco, proprio le idee di Mancini”.