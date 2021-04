Roberto Tricella, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio: “Jucic è un buon allenatore. Riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori. È riuscito a far bene a Verona proprio per questo. Se questo riuscisse a farlo anche al Napoli vorrebbe dire che è bravo nel suo lavoro. A Verona è stato lasciato libero di lavorare, non pensavo potesse fare tanto bene dopo le cessioni”.