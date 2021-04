Arriva il gol del vantaggio dell’Ajax contro la Roma. Gli olandesi hanno sfruttato un indecisione di Cristante e hanno marcato il tabellino. Per i lancieri ha segnato Brobbey: ora la Roma non deve assolutamente prendere il secondo gol. Con l’1-0 dell’Ajax, in virtù dei gol in trasferta, passerebbe lo stesso la Roma.