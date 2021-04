Montervino su Manolas: “Ha uno strapotere fisico, ma ha bisogno di qualcuno che lo guidi”

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto nel corso de Ne parliamo il lunedì, in onda suCanale 8: “È vero che gli azzurri hanno vinto contro il Crotone, però hanno evidenziato anche delle debolezze. Il Napoli ha un problema in difesa. In quel reparto non ti danno certezze, soprattutto quando non gioca Koulibaly. Contro il Crotone, la coppia di centrali di difesa ha commesso errori gravissimi. Il Napoli potrebbe addirittura arrivare secondo se si pensa al valore oggettivo della rosa. Manolas? Parliamo di un calciatore molto forte fisicamente, ma ha bisogno di qualcuno accanto che lo guidi, ad esempio uno come Koulibaly. La sua velocità e la sua forza fisica sono devastanti. Con il senegale forma una grande coppia di difesa”