Chiariello: “Il Napoli rimpiangerà Veretout! Gattuso in linea con le previsioni? Mezza verità, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Umberto Chiariello, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua sulla situazione attuale del Napoli. Queste le sue parole: “Veretout? E’ un calciatore che sta facendo il bello e il cattivo tempo nella Roma, rimpiango il suo mancato arrivo all’ombra del Vesuvio così come la maggior parte dei napoletani. Gli azzurri sono in linea con gli obiettivi? Si ma non del tutto! Erano quattro i fronti su cui il Napoli poteva lottare, due di questi sono già andati in fumo. Certo, è lecito perdere contro Atalanta e Juventus ma specialmente la Supercoppa, era un trofeo che poteva essere portato a casa con il minimo sforzo.

Ci sono rimasti al momento solo il campionato e l’Europa League. Per il primo serve una scossa, la vittoria contro la Juventus potrebbe averci fatto fare un passo in avanti in tal senso ma, in ogni caso, al momento ci sono squadre nettamente più in forma degli azzurri. Per la competizione europea invece, il Napoli non è assolutamente la favorita e ci vorrà tanta fortuna ed olio di gomito per arrivare fino in fondo“.