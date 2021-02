Atalanta, il report allenamento in vista del Napoli: ancora fuori un big

L’Atalanta ha pubblicato il report dell’allenamento odierno in vista della sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica.

“Dopo un giorno di riposo, i nerazzurri sono tornati al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la gara della 23ª giornata della Serie A TIM 2020/2021 contro il Napoli in programma domenica al Gewiss Stadium di Bergamo. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana: ancora fermo ai box Hateboer. Domani, mercoledì 17 febbraio, è in programma un allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse”.