Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Ne parliamo il lunedi, su Canale 8:

“La vittoria contro la Juve non va sminuita. De Laurentiis credo abbia imparato dagli errori passati e ha capito che, in questo momento, la squadra e Gattuso necessitano del suo incoraggiamento. Per me, al di là di tutto, la scelta di contattare altri tecnici è stata legittima da parte sua. Gattuso lascerà il Napoli con la qualificazione in Champions”.