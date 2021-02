Dossena: “Ritorno di Benitez? Preferirei Juric o De Zerbi”

Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc: “Ritorno di Benitez a Napoli? Io l’ho avuto come allenatore sia con i partenopei che a Liverpool, ma io preferirei sulla panchina azzurra Juric o De Zerbi”.

“Il match di ieri non è stato molto divertente da guardare. Il calcio è uno spettacolo. Credo che il Napoli, se dovesse ripetere questa prestazione, non arriverà in finale. Per lo scudetto ancora la Juve è la favorita. I partenopei possono giocarsi il terzo posto”.