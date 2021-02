Santacroce: “Contro l’Atalanta vedremo come stanno le cose a Napoli!”

L’ex calciatore azzurro Fabiano Santacroce, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa il momento che sta vivendo il Napoli: “L’Atalanta è il cliente migliore per il Napoli al momento. Ci sono delle cose che si devono sistemare in casa Atalanta. Il Napoli ha bisogno di avere delle certezze. Gennaro Gattuso? E’ uno che se dice le cose, lo fa perché le pensa. Parla sempre chiaro e in faccia. Se il rapporto tra i giocatori del Napoli e il suo allenatore è così buono, allora in partite come quella di domani sera, si deve vedere. Oggi i calciatori sono ben responsabilizzati. Devono dare un qualcosa in più. Mi aspetto dei segnali da parte dei calciatori del Napoli. Non vedo l’ora di portare uno dei miei giocatori forti a Napoli. E’ una delle prime squadre a cui proporrei un mio giocatore”.