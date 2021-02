Delio Rossi: “Osimhen non è adatto a fare il centravanti, vi spiego”

L’allenatore Delio Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, sull’attuale situazione in casa Napoli: “Non è mai una questione di modulo – spiega Rossi – ma è pur vero che ci sono alcuni giocatori più adatti per un certo sistema di gioco. Ad esempio, per quanto mi riguarda, nel 4-3-3, in maniera inevitabile, sono fondamentali due ruoli: quello del regista basso davanti alla difesa e quello del centravanti. Non a caso vorrei ricordare che le fortune del Napoli di Sarri le hanno fatte il centrocampista Jorginho e l’attaccante Dries Mertens. A mio avviso uno come Osimhen non è adatto a fare il centravanti in un tridente perché attacca quasi solo la profondità, mentre in quella posizione devi essere lucido e bravo nel leggere i momenti, ovvero quando abbassarti e quando gestire, arretrare ecc. ecc. Lozano, ad esempio, lo vedrei bene ma non è certamente come Mertens da centravanti”.