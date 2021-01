Santacroce: “La Juventus vorrà riscattarsi e sarà pericolosa! Demme-Bakayoko miglior coppia di centrocampo”

L’ex calciatore azzurro Fabiano Santacroce, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa il momento che sta vivendo il Napoli: “Contro di loro non sarà mai una partita normale, i bianconeri hanno un’abitudine a vincere che fa tuttora la differenza. E’ una partita da affrontare al massimo della concentrazione, per riuscire a vincere bisogna essere per prima cosa uniti e quindi squadra. La prima cosa che ho pensato, appena ho visto Inter-Juve, è stata che ora sarà ancora più dura in Supercoppa, perché loro non sono abituati a sbagliare due partite di fila. La Juventus viene da un risultato e una prestazione contro l’Inter davvero pessimi, avranno molta voglia di riscatto e quindi questa partita per loro è l’occasione per il riscatto”.

Su Llorente – “Non conosco le sue condizioni fisiche, non lo farei quindi giocare dall’inizio ma a partite in corso potrebbe dare una mano. Comunque credo che dall’inizio giocherà Petagna.

Sulla difesa azzurra – “Il Napoli è la miglior difesa ed ha preso gol stupidi ed evitabili, questo è un buon segnale e fa ben sperare per il futuro”.

Su Demme – “Dà una grossissima mano alla difesa, nell’ultima gara ha fatto una chiusura nell’aerea del Napoli per 3-4 volte. Insieme a Bakayoko è essenziale, questa è la migliore coppia di centrocampo. Purtroppo Fabian non sta incidendo e non sta riuscendo a dare quella svolta in fase offensiva siccome in quella difensiva fa fatica”.