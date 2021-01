Di Marzio: “Problemi per Milik al Marsigli, da risolvere la questione multe con ADL, ecco cosa manca”

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, ha aggiornato la situazione Milik-Marsiglia:

“Ci sono importanti novità per quanto riguardo la cessione di Milik al Marsiglia: la situazione è che tra il Napoli ed il Marsiglia è tutto confermato, c’è accordo. Il problema sorge tra il Napoli e Milik: esiste tra ADL e Milik una causa in tribunale per una diatriba per quanto riguarda delle multe. L’ammontare complessivo sarebbe di un milione che il polacco dovrebbe dare al club azzurro. Finchè ci sarà questa questione tra lui e ADL la trattativa è bloccata”.