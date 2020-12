Granada, il dg commenta il sorteggio: “Lotteremo per raggiungere gli obiettivi del club, speriamo di avere il pubblico”

Il direttore sportivo del Granada, Antonio Fernandez Monterrubio, ha commentato il sorteggio di Nyon che vedrà gli spagnoli affrontare il Napoli nei sedicesimi di finale di Europa League. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club:

“E’ emozionante giocare in Europa League, a questi livelli non possiamo scegliere un avversario abbordabile. Lotteremo per raggiungere gli obiettivi del club, continuiamo su questa linea. E’ ancora presto per febbraio, ora è il momento di pensare al campionato e alla Coppa. Speriamo di affrontare il Napoli col nostro pubblico magari, sarebbe la miglior notizia possibile”.