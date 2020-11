Iezzo: “Il Napoli deve migliorare! Non può perdere la possibilità di guadagnare punti sull’Inter, vi spiego”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla sconfitta degli azzurri maturata in casa contro il Sassuolo. Queste le sue parole: “I neroverdi, soprattutto da quando sono allenati da De Zerbi sono una squadra molto ostica. Il Napoli però a mio avviso aveva tutte le carte in regola per battere gli emiliani ed aveva il dovere di farlo! Soprattutto quando poi l’Inter pareggia in casa col Parma, tre punti sarebbero stati fondamentali per proiettarsi al secondo posto.

Probabilmente gli azzurri escono leggermente ridimensionati da questo match, non sono stati bravi a sfruttare le occasioni da goal che gli sono capitate e, alla fine, ne hanno pagato le conseguenze. Certo dei passi falsi ci possono essere in un campionato ma quella di domenica pomeriggio era una partita da vincere ad ogni costo“.