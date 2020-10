Bucchioni: “E’ il Napoli più forte dell’era De Laurentiis, vi spiego perchè”

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’attuale periodo di forma della squadra azzurra. Queste le sue parole: “Grandi meriti vanno a Gattuso, se il Napoli va così bene il merito è soprattutto suo. E’ riuscito a dare un’identità a questa squadra dopo averla persa con Ancelotti. La società è stata poi bravissima ad agevolare il tutto con intelligenti investimenti sul mercato.

Penso di non esagerare se dico che questo Napoli, è il migliore dell’era De Laurentiis. Mai nessuno aveva avuto tante alternative ruolo per ruolo. Certo, ci sono stati giocatori più forti come Higuain, Hamsik e Cavani ma l’organico in generale non è mai stato a livelli così alti“.