Varriale: “Con il caso Juve – Napoli il calcio italiano ha fatto una brutta figura”

Il vice direttore di RAI Sport Enrico Varriale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Credo che ormai la soluzione politica per Juve-Napoli non sia più praticabile perchè ormai il calcio italiano ha già fatto una brutta figura. Adesso la situazione è giuridica, bisognerà aspettare la decisione del Giudice Sportivo e credo che sia difficile pensare al 3 a 0 a tavolino perchè l’intervento dell’ASL era preventivabile”.