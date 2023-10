Corona su Fagioli:” La Juventus sapeva tutto, denuncia dopo la mia notizia”

Fabrizio Corona è stato ospite su Rai 3 nella trasmissione Avanti Popolo condotta da Nunzia De Girolamo, ha parlato delle scommesse, ritornando su Nicolò Fagioli. Ha dichiarato:” Fagioli ha patteggiato? Si, sono contento. Però la Juventus in estate lo sapeva e lo ha escluso dalle convocazioni per il ritiro in America, perchè sapevano tutti. I procuratori, la società, i compagni.. La Juve sperava che nessuno se ne accorgesse e che nessuno cavalcasse la mia notizia sul vero motivo per cui Fagioli non partiva insieme alla squadra per l’America. Quando diedi la notizia, non fu calcolata. Non è vero che denuncia subito la Juventus, ci vanno 10-15 giorni dopo: pensano, ragionano e decidono che Fagioli deve auto-denunciarsi e vanno in FIGC, ma Fagioli è 6 anni che giocava alla Juventus. Le persone a cui doveva i soldi sono andate fuori al ritiro di Vinovo , è impossibile che la Juventus non lo sappia. Posso provarlo. Fagioli è sempre stato un malato di scommesse, si è indebitato di oltre un milione di euro in soli tre mesi”: