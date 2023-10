Conte a Belve: “Sento spesso ADL. Mi piacerebbe allenare il Napoli”

Antonio Conte, allenatore, è intervenuto alla trasmissione “Belve” in onda su Rai2 per parlare della sua carriera di allenatore e del suo accostamento al Napoli negli ultimi giorni. Ecco cosa ha dichiarato:

“Napoli? Lei parla di questo accostamento a questa squadra. ADL? Ci sentiamo spesso e volentieri, c’è un rapporto al livello personale. Il presidente mi ha sempre dimostrato grande stima. Quest’anno ha fatto una scelta ben precisa con Garcia dopo Spalletti. Penso che in questi 19 anni di presidenza si è visto che De Laurentiis è un uomo lungimirante e visionario. Sono sicuro che anche in questa stagione non sbaglierà. Ripeto, in futuro mi piacerebbe allenare il Napoli o la Roma, che sono due piazze passionali come me. Per firmare ci deve essere un progetto che mi dia la possibilità di vincere. Non prendo squadre in corsa perché sono situazioni già create a inizio stagione”.